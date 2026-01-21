TMW RedBird sempre più al centro del mondo Milan: Cardinale da oggi è a Milanello

RedBird è sempre più coinvolto nella costruzione di un grande Milan: da oggi Gerry Cardinale è a Milanello per un meeting sull'andamento del club e della squadra con Furlani, Allegri, Ibrahimovic, Tare. Cardinale è a Milano nell’ambito di una serie di incontri europei già in agenda, dopo Londra, la sua visita si inserisce in un contesto di stabilità, continuità e unità, con pieno allineamento tra proprietà e management.

Il Milan è un progetto prioritario all’interno dell’ecosistema RedBird, su cui Gerry Cardinale ha una visione chiara e un impegno di lungo periodo: i nodi su cui si sta concentrando il fondo sono la crescita dei ricavi, il progetto stadio e le varie sinergie dell’ecosistema RedBird Una visita dunque coerente con la centralità del Milan e con un momento chiave del percorso di sviluppo di lungo periodo, stando a quanto raccolto.