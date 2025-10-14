Reina e il titolo perso in albergo con il Napoli: "Non potrei mai definire quell'anno una delusione"

Perdere uno Scudetto dopo una cavalcata incredibile come quella che fece il Napoli sotto la guida di Maurizio Sarri non è facile da accettare, ma purtroppo nella vita di uno sportivo succede anche questo. Pepe Reina ha vinto tantissimo in carriera, ma quel titolo perso in albergo, come tanti sostengono visto che avevano assistito in hotel all successo il giorno prima della Juventus, non è stato facile da superare: "Abbiamo totalizzato 91 punti senza però vincere il campionato, un fatto mai accaduto prima nella storia della Serie A. Tuttavia, grazie al gruppo competitivo e umano che formavamo, non potrei mai definire quell’anno una delusione, anzi, al contrario".

Che ricordi ha di Napoli e della sua esperienza in Campania?

"È stata una città che ha conquistato profondamente sia me che la mia famiglia. La gente somiglia molto a quella del sud della Spagna e quella quotidianità, che all’inizio può sembrare un po’ caotica, finisce per affascinarti completamente. È successo proprio così anche a noi, come dice infatti un popolare detto napoletano: 'A Napoli si piange due volte, una quando arrivi e un’altra quando te ne vai'".

