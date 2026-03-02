Inter, settimana di fuoco: dal Como al Milan per cercare il double

“Derby? Sto pensando al Como, è la partita più importante”. Cristian Chivu al termine del match contro il Genoa non ha utilizzato giri di parole per elencare le priorità dell’Inter, leader incontrastata del campionato con dieci punti di vantaggio sul Milan, vittorioso nel lunch match di ieri contro la Cremonese. Pavlovic e Leao hanno regalato ad Allegri una vittoria all’ultimo respiro, lasciando aperta ancora una piccola finestra di rimonta sui nerazzurri. Molto piccola, ma comunque presente, quando le giornate alla fine del campionato sono ormai solo dieci. Chivu in realtà alla sfida con i rossoneri ci pensa, perché un’eventuale vittoria interista archivierebbe definitivamente ogni discorso tricolore. Tredici punti da recuperare sarebbero un’impresa impossibile da una parte, e un disastro sportivo di proporzioni cosmiche dall’altra. Insomma, parliamo di un vero e proprio lucchetto al campionato senza replica.

La vittoria contro il Genoa ad Appiano Gentile è agli archivi, non quel sentimento di riscatto maturato partita dopo partita, quel filo di elettricità che proprio l’allenatore rumeno ha innescato in un gruppo scosso in negativo dopo l’ultima stagione. All’orizzonte, come detto, c’è il Como di Fabregas, nella semifinale di Coppa Italia allo stadio Sinigaglia. “Abbiamo sempre provato a fare bene in tutte le competizioni - ha detto Chivu che ha aggiunto - la Coppa Italia sicuramente è un obiettivo. Abbiamo sempre dato tutto, nel bene e nel male, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Vogliamo mantenere questa determinazione”.

All’andata in campionato i nerazzurri si imposero con un netto 4-0, andando a colpire in maniera spietata le ambizioni di una squadra tecnica sì, ma anche molto inesperta. Per i lariani quella contro l’Inter può essere un’occasione che vale una stagione, per i nerazzurri invece un diamante brillante in una stagione in cui lo scudetto è ormai a portata di mano. Ci sono motivazioni valide da una parte e dall’altra. Questa sicuramente per l’Inter è una delle settimane decisive della stagione. Tra Coppa Italia e campionato, per centrare un double d’oro dopo il tonfo di Monaco e la delusione europea targata Bodo Glimt