Riccardo Cucchi critico: "Stasera a Udine non c'è nessuna partita per quanto mi riguarda"

Riccardo Cucchi, per 23 anni storica voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, si schiera contro la disputa di Italia-Israele, in programma questa sera al Bluenergy Stadium di Udine, nell’ambito delle qualificazioni Uefa ai Mondiali del 2026: “Non c’è nessuna partita a Udine questa sera per quanto mi riguarda”, ha scritto sul proprio profilo Facebook.

Cucchi ha poi rincarato la dose nel rispondere a un utente, che gli ricordava come si trattasse di calcio e non politica: “Il Sud Africa è stato escluso per 28 anni a causa dell’apartheid. La Russia è attualmente esclusa per l’invasione dell’Ucraina. O vale sempre o non vale mai”.

Non è la prima volta che Cucchi, molto attivo sui social sulla questione, esprime il suo pensiero in tal senso.