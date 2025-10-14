Ordonez guida il Parma: "Contro il Genoa gara importante per tutto il gruppo"

"Ci siamo preparati nella miglior maniera possibile, questa settimana negli allenamenti ci siamo focalizzati sulla partita di Genova. Abbiamo studiato come si sono preparati anche loro, come possiamo imporci nel loro stadio, che è un campo difficile". Il centrocampista del Parma Christian Ordonez ha parlato così a margine dell’evento di inaugurazione per il Parma Club Yves Baraye: "So che troveremo il risultato di cui abbiamo bisogno", alcune delle parole riportate da parmalive.com.

"C’è tranquillità - prosegue Ordonez in merito al clima all'interno dello spogliatoio -, sappiamo che le partite sono tutte difficili. Cercheremo i tre punti contro il Genoa, la partita sarà importante anche per tutto il gruppo. Come mi trovo nel Parma in Serie A? Mi trovo bene, sono tranquillo. La Serie A è ovviamente difficile, ma mi sto adattando bene e il gruppo mi sta aiutando".

Di solito gli argentini si adattano bene nel calcio italiano, sarà più facile ora con il centrocampo a tre vederti in campo? Risponde così Ordonez: "Con gli argentini mi trovo bene, sappiamo qual è il tipo di gioco che vuole Cuesta e sappiamo che tipo di giocatori abbiamo. Io voglio dare tutto quello che posso, dimostrando anche da subentrato".