Bremer si è operato al menisco. Bollettino Juventus: "Intervento perfettamente riuscito"
Operazione riuscita al menisco per Gleison Bremer, difensore della Juventus, che osserverà verosimilmente uno stop non inferiore a un mese e mezzo.
Di seguito il comunicato medico ufficiale diramato dalla Juventus a proposito delle condizioni del difensore bianconero: "Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".
Quante e quali partite della Juventus salterà Bremer? Non meno di sette. Eccole di seguito, nel dettaglio:
- Como-Juventus (Serie A, 7^ giornata) - domenica 19 ottobre
- Real Madrid-Juventus (Champions League, 3^ giornata) - mercoledì 22 ottobre
- Lazio-Juventus (Serie A, 8^ giornata) - domenica 26 ottobre
- Juventus-Udinese (Serie A, 9^ giornata ) - mercoledì 29 ottobre
- Cremonese-Juventus (Serie A, 10^ giornata) - sabato 1 novembre
- Juventus-Sporting CP (Champions League, 4^ giornata) - martedì 4 novembre
- Juventus-Torino (11^ giornata Serie A) - sabato 8 novembre
