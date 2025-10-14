Juventus, occhi in Svezia: piace Siltanen del Djurgarden. C'è anche il Leverkusen

La Juventus sta lavorando al futuro e ha messo nel mirino Matias Siltanen, giovane centrocampista finlandese di soli 18 anni, attualmente in forza al Djurgarden, club della massima serie svedese.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero ha mostrato un interesse concreto per il giocatore, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio scandinavo. L'idea della Juventus sarebbe quella di inserirlo inizialmente nel progetto Next Gen, con l'obiettivo di farlo crescere e integrarlo gradualmente nella prima squadra.

Tuttavia, la concorrenza è agguerrita: tra le squadre che seguono attentamente Siltanen c'è anche il Bayer Leverkusen che sarebbe pronto a muoversi con decisione già nelle prossime settimane.

Siltanen ha un contratto con il Djurgarden che scade a dicembre 2027, e il suo valore di mercato attuale si aggira intorno al milione di euro.