TMW Wesley torna disponibile, Angelino ancora no. Le ultime sulla Roma in vista dell'Inter

Ultimissime sulla Roma, che sabato è attesa dalla gara dell'Olimpico contro l'Inter, gara che segnerà la ripresa del campionato per entrambe le squadre. Oggi la squadra di mister Gasperini ha ripreso gli allenamenti con una seduta pomeridiana: la notizia positiva arriva dal fronte Wesley, presente in gruppo e quindi completamente recuperato per la gara contro i nerazzurri (il brasiliano aveva rinunciato alla convocazione del Brasile in seguito a una contusione.

Presenti in gruppo anche Ziolkowski e Tsimikas (ovvero i primi nazionali ad essere rientrati). Out invece Angelino, ancora alle prese con l’influenza, e lavoro individuale per Bailey.

Nelle ultime ore, proprio Mkhitaryan ha parlato delle prossime due trasferte consecutive dell'Inter, appunto contro la Roma e contro il Napoli: "Suò essere la settimana che cambia le nostre prospettive di stagione? "Siamo molto contenti di poter giocare queste due gare di fila, perché ogni giocatore sogna di giocare grandi partite, saranno un esame per poter capire dove possiamo arrivare".