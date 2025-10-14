Carrarese, Oliana: "La strada intrapresa è giusta, ci toglieremo grandi soddisfazioni"

Filippo Oliana, difensore della Carrarese, ha parlato ai canali ufficiali del club dell’inizio di stagione, del calvario legato all’infortunio e della prossima sfida a Pescara:

“L’inizio di questa stagione è stato certamente positivo, l’ossatura del gruppo è rimasta la stessa ben collaudata dello scorso anno e i nuovi acquisti hanno aggiunto la qualità mancante. Abbiamo affrontato nel modo giusto tutte le gare disputate sino ad ora, ma nel calcio spesso sono gli episodi ad indirizzare le gare e quest’anno in alcune occasioni ci hanno penalizzato. Ad ogni modo, la strada intrapresa è quella giusta e continuando in questa direzione sono certo che riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni anche in questa stagione.

L’infortunio da cui sono reduce non è stato semplice da affrontare ma ringrazio la società per il supporto che non è mai venuto meno. Insieme, sul finir della passata stagione, abbiamo deciso di procedere con l’operazione alla spalla onde evitare che il problema potesse ripresentarsi e limitarmi nei movimenti, oltreché nel mio modo di giocare.

Al termine di un lungo calvario, ora posso dire finalmente di stare bene e di aver ritrovato la condizione e la prestanza fisica che mi mancava da diverso tempo.

Sono felice che in molti mi considerino un leader silenzioso, è una definizione di cui vado fiero, ma credo che all’interno dello spogliatoio ce ne siano tanti con queste caratteristiche. Infatti, vivo quotidianamente un gruppo che si vuole bene e che approccia la settimana di lavoro con dedizione e grande impegno, sempre con la massima concentrazione rivolta al prossimo impegno in programma.

In questo caso, il prossimo impegno sarà a Pescara, dove ci attenderà una grande squadra che, nonostante la fresca promozione in Serie B, vorrà strappare i tre punti dal match e che avrà dalla sua parte uno stadio caldissimo. Ci aspetta una sfida difficile su più aspetti, ne siamo consapevoli, ma la sosta ci ha dato la possibilità di preparare nel migliore dei modi la gara e andremo lì con le idee chiare, forti delle nostre convizioni.”