I nuovi acquisti in Serie B - Palermo, Bani il muro che non tradisce

In un Palermo che ha deciso di puntare dritto alla Serie A con un mercato da grandi ambizioni, Mattia Bani si sta rivelando uno dei colpi più azzeccati: un lusso per la cadetteria che porta solidità, carisma e quel gol che spacca le partite. Arrivato il 27 luglio 2025 dal Genoa per circa 2 milioni più bonus, il centrale toscano di 31 anni (nato a Borgo San Lorenzo il 10 dicembre 1993) ha firmato un triennale fino al 2028. Alto 1.88 m, piede destro, Bani non è solo un difensore: è un leader che legge il gioco, domina i duelli aerei e imposta con pulizia, senza fronzoli. “Sono sceso per tornare su”, aveva detto alla presentazione del 29 luglio. A giudicare dall’avvio, le sue parole non sono rimaste tali.

Leader in campo e fuori: Bani conquista Palermo

Sempre titolare sia in campionato che in Coppa Italia, ha trovato anche la via del gol, ma il suo impatto va oltre i numeri: il Palermo ha subito solo 3 reti in queste gare, con Bani a coprire il 70% dei duelli aerei e a fungere da collante tra difesa e centrocampo, spesso accanto a Ceccaroni o Magnani. I tifosi lo adorano già e sui social rosaneri fioccano elogi.

L’unica nota dolente: l’infortunio muscolare

Non tutto è perfetto: sabato 4 ottobre contro lo Spezia (0-0), Bani è uscito al 22’ per un problema muscolare al bicipite femorale — il suo tallone d’Achille, che lo ha già frenato in passato (51 gare saltate in carriera per infortuni simili). La sua media voto, basata sulle pagelle pubblicate da TMW dopo ogni gara, è la migliore del Palermo: 6,50, meglio anche di bomber Pohjanpalo.