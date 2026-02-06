Tottenham, novità in lista Uefa: dagli ottavi sarà utilizzabile anche Tel. C'è Dragusin

Novità in casa Tottenham in vista della fase decisiva europea. Il club londinese ha ufficializzato l’inserimento di Mathys Tel e confermato Radu Dragusin nella lista dei convocabili per la fase a eliminazione diretta della Champions League. In una nota, gli Spurs hanno spiegato le modifiche apportate alla Lista A: “La nostra rosa per la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League è stata confermata. Sono state apportate tre modifiche: Mathys Tel e Radu Dragusin sono stati aggiunti insieme al nuovo acquisto Conor Gallagher. Ben Davies e Rodrigo Bentancur, attualmente infortunati, non saranno eleggibili per questa edizione”.

Il comunicato chiarisce anche l’uscita di Brennan Johnson dalla lista dopo il trasferimento invernale al Crystal Palace, ricordando la possibilità di attingere ai giovani della Lista B. Il Tottenham arriva alla fase finale con grande fiducia: quarto posto nella classifica europea con 17 punti, davanti a club del calibro di Manchester City, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Sotto la guida di Thomas Frank, Tel avrà ora l’occasione di incidere anche sul palcoscenico europeo.

I numeri stagionali (3 gol in 21 presenze) raccontano di un talento ancora in cerca di continuità, ma la Champions può essere il contesto ideale per sbloccarlo. Gli ottavi diranno se il momento è arrivato.