Radu Dragusin, due anni fa ha preferito il Tottenham al Bayern Monaco. Seguito dalle italiane

Due anni fa, a gennaio, Radu Dragusin sceglieva il Tottenham. Al Genoa oltre 30 milioni, con il Bayern Monaco che aveva offerto di più per il difensore centrale rumeno, ma l'idea era quella di giocare in Premier League con un club di medio alta classifica che potesse lanciarlo ulteriormente verso una top d'Europa.

Queste furono le sue prime parole nel giorno della presentazione. Posso dire di aver deciso di unirmi agli Spurs dopo aver sentito l'interesse di questo club. Ci ho pensato, ho valutato ogni aspetto e penso che questo sia il passo migliore per la mia carriera. So anche che il club ha una tifoseria incredibile, uno staff e dei giocatori incredibili, quindi non vedevo l'ora di unirmi a loro. La decisione era dentro di me, già presa. È incredibile. Non immaginavo tutto questo e non vedo l'ora di conoscere tutti e di iniziare a giocare in campo".

La scelta non ha pagato del tutto. Perché durante quest'ultima sessione di mercato è stato accostato a diversi club, in particolare Roma e Milan, ma senza riuscire a trovare un accordo con il Tottenham che voleva un trasferimento a titolo definitivo rispetto al prestito proposto dalle società italiane.Oggi Radu Dragusin compie 24 anni.