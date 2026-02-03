Appuntamento in estate? Perché il Tottenham non ha liberato Dragusin a gennaio

Alla fine è rimasto al Tottenham. Il difensore rumeno Radu Dragusin non è tornato in Serie A in questa finestra di calciomercato, esattamente due anni dopo il suo trasferimento dal Genoa al club londinese grazie a un'offerta da 25 milioni di euro più cinque di bonus e il prestito di Spence. Il centrale classe 2002, indisponibile per quasi tutto il 2025 a causa della rottura del legamento crociato, è infatti tornato a disposizione solo pochi giorni prima di Capodanno. Il 28 dicembre il suo ritorno in campo, una manciata di minuti contro il Crystal Palace. Poi quattro panchine consecutive in Premier League prima di entrare nei secondi finali della sfida contro il Burnley e, successivamente, prendere parte a tutto il match contro il Manchester. Una sfida andata in scena domenica e conclusa col risultato di 2-2.

Dragusin domenica al Tottenham Hotspur Stadium s'è ritrovato titolare dopo oltre un anno. S'è ritrovato in campo perché Thomas Frank per una delle gare più importanti della stagione non aveva a disposizione Kevin Danso, Micky van de Ven e Djed Spence. Non una gran prestazione la sua, come prevedibile: perché ancora lontano dal 100% della condizione fisica, ma anche perché di fronte aveva uno dei reparti avanzati più forti al mondo.

Non è stata quindi la prestazione di domenica a frenare il suo ritorno in Italia, il trasferimento alla Roma in prestito con diritto di riscatto che il calciatore aveva già accettato. A impedire il suo ritorno in Serie A è stata piuttosto una campagna trasferimenti che ha visto il Tottenham non soddisfare del tutto il suo allenatore. Frank infatti oltre al centrocampista Conor Gallagher e al promettente terzino sinistro brasiliano Souza voleva anche un'alternativa in più al centro della difesa. Non è arrivata e allora Dragusin è stato bloccato, uno scenario che potrebbe cambiare in estate quando a Londra tornerà dopo il prestito all'Amburgo Luka Vuskovic, uno dei giovani centrali più promettenti del panorama mondiale.