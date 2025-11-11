Le parole di Comolli, la questione Lobotka e il rinnovo di Lucumi: le top news delle 18

Parla Damien Comolli. In un incontro coi media tenutosi all'Allianz Stadium, dopo la sua nomina ad amministratore delegato della Juventus, il dirigente ha parlato a 360° del mondo bianconero. Dalla sostenibilità finanziaria alle strategie per il presente e futuro, fino al campo (qui le dichiarazioni integrali).

L'agente del difensore del Bologna, Lucumi, parla a TuttoMercatoWeb della questione rinnovo: "In questo momento vogliamo concentrarci sul campo, sia a Bologna che in Nazionale. Fare bene è fondamentale per il suo futuro. Lui e la sua famiglia stanno bene a Bologna, prenderemo ogni decisione con calma e con i giusti tempi". Leggi qui la sua intervista.

In casa del Napoli di Conte hanno fatto parlare le parole del centrocampista Stanislav Lobotka: "Sto bene, ma sto invecchiando. Con Conte è durissima e ogni allenamento è come una partita, non mi voglio lamentare ma non potrò farlo per sempre. Il mio agente ha detto che forse nel 2026 potrebbe arrivare il momento giusto per lasciare. Penso abbia ragione, anche se non faccio previsioni". Emerge ora un retroscena legato alla scorsa estate, quando le big d'Europa lo hanno seguito, ma nessuno arrivava alla richiesta del Napoli. 40 milioni di euro, con possibilità di sconto intorno ai 35 (Qui i dettagli).

Le parole dell'agente. "Ho scherzato dicendo che magari Lobo sarà stanco e potremo fare un trasferimento in estate, ma era chiaramente una battuta, come tutti hanno capito, visto che sono un agente e per me ogni trasferimento è un 'affare'. Tutta questa storia che è nata è per me incredibile. Forse può succedere solo in Italia, perché chiunque abbia ascoltato il podcast in lingua originale sa perfettamente che era solo una battuta. E tutti sanno anche che il rapporto tra Antonio Conte e Stanislav Lobotka è come quello tra padre e figlio, e non cambierà mai".

È il giorno di Raffaele Palladino all'Atalanta. Emerge ora un retroscena legato a quello che poteva essere il suo ritorno alla Fiorentina, prima della chiamata della Dea. Il Palladino 2.0 alla Fiorentina non è stata solo una speculazione giornalistica nelle ore frenetiche del post-esonero di Pioli, ma qualcosa di più concreto e tangibile. Chi frequenta con continuità gli ambienti dello spogliatoio viola giura infatti che fosse il nome preferito da buona parte del gruppo squadra che aveva lasciato solo qualche settimana prima, a causa di profonde incomprensioni e divisioni interne con Pradè, nel frattempo dimessosi pure lui. Proprio l'assenza del ds e la richiesta espressa dal suo ex gruppo hanno spinto la Fiorentina a valutarne seriamente la candidatura e lo stesso Palladino ad aprire alla soluzione (seppur con qualche richiesta molto specifica) salvo poi vedere la società toscana virare su un profilo meno divisivo per la piazza come Vanoli. Poco male, per Palladino, perché qualche giorno dopo per lui è arrivata la chiamata dell'Atalanta, che darà quindi vita a un matrimonio professionale al quale qualcuno pensa già dall'estate.