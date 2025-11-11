Juventus, il futuro di Vlahovic dipende da almeno un fattore. Altrimenti impossibile rinnovare

"Abbiamo trovato un accordo con Dusan: parleremo a fine stagione". Le parole di Damien Comolli lasciano aperto uno squarcio sul fuuturo di Vlahovic. "Non ci aspettiamo nulla di particolare, c’è un accordo con Dusan, già stretto l’estate scorsa con Giorgio e Modesto. C’è un accordo già stretto, quindi siamo sicuramente fiduciosi per questa situazione. Penso che nessun club italiano possa pagare come la Premier, ma non vuol dire che non vogliamo essere competitivi. Dobbiamo rispettare lo squad cost ratio sennò la UEFA interverrà. Dobbiamo gestire la nostra parte economica".

È evidente che la sua permanenza dipenda per larga parte da un fattore: la partecipazione alla prossima Champions League. Perché basta fare due conti su cosa potrebbe chiedere Vlahovic per rimanere. Uno stipendio magari inferiore, ma non di troppo, rispetto a quello di questa. Più, però, un bonus alla firma che, anche spalmato su più anni, potrebbe significare arrivare a un investimento più o meno pari a quello attuale. Anche abbassando fra i 9 e i 10 milioni di euro (alla Lautaro, per intenderci) la spesa sarebbe di circa 20 milioni all'anno al lordo.

E poi? Vlahovic ragiona da svincolato. Quindi è possibile che voglia fra i 15 e i 20 milioni alla firma. Significherebbe galleggiare esattamente tra i 23 e i 24 milioni per un contratto tra i 4 e i 5 anni. La stessa cifra attuale, impossibile da mantenere in caso di mancata Champions League.