Maignan re dei clean sheet: nelle ultime 5 stagioni di Serie A nessuno come lui. La top 10

Segnare molto per vincere è fondamentale, ma in Serie A spesso a conquistare lo Scudetto è chi subisce di meno. Transfermarkt, sito online che si occupa di statistiche sul calcio, ha stilato una speciale classifica che riguarda i portieri con più clean sheet in Serie A nelle ultime 5 stagioni disputate.

Al comando c'è Mike Maignan, estremo difensore del Milan. Dietro di lui Ivan Provedel, mentre a completare il podio è Vanja Milinkovic-Savic. Soltanto ottavo invece Yann Sommer, che ha disputato però meno gare. Di seguito la graduatoria completa:

LA CLASSIFICA

1. Mike Maignan (Milan) - 53 porte inviolate in 130 partite.

2. Ivan Provedel (Spezia e Lazio) - 48 porte inviolate in 139 partite.

3. Vanja Milinkovic-Savic (Torino e Napoli) - 45 porte inviolate in 145 partite.

4. Alex Meret (Napoli) - 44 porte inviolate in 110 partite.

5. Lukasz Skorupski (Bologna) - 44 porte inviolate in 142 partite.

6. Wojciech Szczęsny (Juventus) - 42 porte inviolate in 96 partite.

7. Michele Di Gregorio (Monza e Juventus) - 42 porte inviolate in 113 partite.

8. Yann Sommer (Inter) - 36 porte inviolate in 76 partite.

9. Rui Patricio (Roma e Atalanta) - 35 porte inviolate in 99 partite.

10. Wladimiro Falcone (Sampdoria e Lecce) - 30 porte inviolate in 135 partite