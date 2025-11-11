Maignan re dei clean sheet: nelle ultime 5 stagioni di Serie A nessuno come lui. La top 10
Segnare molto per vincere è fondamentale, ma in Serie A spesso a conquistare lo Scudetto è chi subisce di meno. Transfermarkt, sito online che si occupa di statistiche sul calcio, ha stilato una speciale classifica che riguarda i portieri con più clean sheet in Serie A nelle ultime 5 stagioni disputate.
Al comando c'è Mike Maignan, estremo difensore del Milan. Dietro di lui Ivan Provedel, mentre a completare il podio è Vanja Milinkovic-Savic. Soltanto ottavo invece Yann Sommer, che ha disputato però meno gare. Di seguito la graduatoria completa:
LA CLASSIFICA
1. Mike Maignan (Milan) - 53 porte inviolate in 130 partite.
2. Ivan Provedel (Spezia e Lazio) - 48 porte inviolate in 139 partite.
3. Vanja Milinkovic-Savic (Torino e Napoli) - 45 porte inviolate in 145 partite.
4. Alex Meret (Napoli) - 44 porte inviolate in 110 partite.
5. Lukasz Skorupski (Bologna) - 44 porte inviolate in 142 partite.
6. Wojciech Szczęsny (Juventus) - 42 porte inviolate in 96 partite.
7. Michele Di Gregorio (Monza e Juventus) - 42 porte inviolate in 113 partite.
8. Yann Sommer (Inter) - 36 porte inviolate in 76 partite.
9. Rui Patricio (Roma e Atalanta) - 35 porte inviolate in 99 partite.
10. Wladimiro Falcone (Sampdoria e Lecce) - 30 porte inviolate in 135 partite