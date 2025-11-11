Parma-Milan, Rocchi: "Di Bello decide bene sul rigore di Ndiaye: on field review eccessiva"

All'interno di Open VAR sono stati analizzati alcuni episodi dell'ultima giornata di campionato. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A, ha commentato il caso del rigore assegnato al Milan contro il Parma per fallo di Ndiaye su Saelemaekers, confermato da Di Bello dopo una on field review ritenuta non necessaria dal designatore: "La decisione è corretta, Di Bello ha fatto un'ottima chiamata in questo caso. Probabilmente il fatto che sia molto bravo a fare il VAR ha permesso una valutazione delle immagini con una tranquillità che altri potrebbero non avere. Il rigore è chiaro, l'on field review eccessiva, non ci doveva essere e andava confermato velocemente. Però preferisco una review in più che una in meno. L'arbitro della partita è Di Bello e la decisione finale la deve prendere Di Bello. Il VAR non arbitra, è un assistente, che supporta l'arbitro. Infine Di Bello fa la revisione in un clima serenissimo e le squadre vanno elogiate, ha avuto la lucidità di prendere la decisione corretta. Il frame by frame non è la strada giusta, bisogna dare l'immagine in dinamica".

Sul gol annullato durante Como-Cagliari: "Il gol è da annullare e il contatto è chiaro, è un fallo che si deve vedere in campo perché arbitro e assistente sono messi benissimo e questo comportava un On Field Review in meno".

Sul rigore dato e revocato al Lecce per contatto tra Bella-Kotchap e Camarda: "Revisione ottima, è un rigore da rimuovere, non è una decisione facile però il pallone comanda e la sua direzione viene cambiata in modo radicale e sinceramente è un calcio di rigore da non concedere. Revisione fatta bene, il VAR deve suggerire gli elementi ma la decisione la deve prendere l'arbitro"