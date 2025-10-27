La Roma si è allenata oggi a Trigoria: ancora assente Angelino

La Roma è tornata ad allenarsi oggi dopo la vittoria di ieri per 1-0 contro il Sassuolo. Come riportato da VoceGiallorossa.it, la squadra è stata divisa in due gruppi di lavoro: quelli che hanno giocato 90 minuti o gran parte dell'incontro hanno svolto una seduta di scarico tra palestra e campo, gli altri invece si sono allenati in modo completo, con esercitazioni tecniche e tattiche. Assente ancora Angelino, che sta proseguendo il percorso individuale di recupero dalla bronchite asmatica.

La vittoria di Reggio Emilia firmata Dybala ha restituito il primato alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini, che condivide la vetta con il Napoli di Antonio Conte. La differenza tra le due sta nei gol subiti, con i giallorossi che a sorpresa, malgrado i soli 8 centri, sono in vetta alla graduatoria.