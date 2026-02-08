Roma, ballottaggio Pellegrini-Zaragoza per il Cagliari: le ultime da Trigoria

L’ultimo arrivato oppure un veterano il cui contratto è in scadenza tra meno di sei mesi? È questo il dubbio che sta attanagliando la mente di Gian Piero Gasperini a poche ore dalla sfida contro il Cagliari. Bryan Zaragoza e Lorenzo Pellegrini si stanno infatti giocando l’ultima maglia da titolare per completare il terzetto offensivo al fianco di Matias Soulé e Donyell Malen.

Al momento, il numero 7 appare in leggero vantaggio per partire dal primo minuto: Gasperini dovrebbe appunto affidarsi all’usato sicuro, mentre è più probabile che il neoacquisto spagnolo debutterà con la nuova maglia a gara in corso. L’obiettivo del tecnico sarebbe infatti quello di permettere a Zaragoza un inserimento graduale nella squadra, senza forzare troppo la mano schierandolo subito titolare col rischio che non sia ancora ben integrato nei piani tattici. D’altra parte, invece, per Pellegrini ogni minuto in campo rappresenta un’opportunità per convincere il club a proporgli un prolungamento del contratto vista l’attuale scadenza fissata al 30 giugno. Proprio a tal proposito, Ranieri è stato chiarissimo: c’è un monte ingaggi da abbassare e perciò servirà che Pellegrini, tra gli altri, accetti un ingaggio nettamente inferiore a quello corrente.

Ricapitolando, sarà Pellegrini o Zaragoza: a Gasperini l’ardua sentenza. La seduta odierna e gli ultimissimi test della mattinata di lunedì daranno ulteriori indicazioni. Quel che è certo è che chiunque giochi doveri rappresentere contributo importante alla squadra per strappare tre punti utili a rimettersi in carreggiata per la Champions League.