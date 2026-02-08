Udinese, contro il Lecce a caccia di conferme: il dubbio è Zaniolo

L’Udinese si prepara alla sfida contro il Lecce e va a caccia di continuità dopo i successi contro Verona e Roma. Una trasferta complessa, contro una squadra che lotterà fino all’ultimo per cercare punti vitali in ottica lotta salvezza. I friulani, quindi, non potranno permettersi cali di ritmo rispetto a quanto mostrato nelle ultime due sfide, dimostrando di aver finalmente capito come riuscire a non avere alti e bassi troppo bruschi.

Ormai a livello di vestito tattico mister Runjaic sembra aver individuato nel 3-4-2-1 la soluzione migliore, con Atta ed Ekkelenkamp che sulla trequarti sembrano esprimersi al meglio. Una variazione sul tema permessa anche dalla crescita di Miller, che sembra completarsi bene per caratteristiche con Karlstrom, permettendo al tecnico di usare la mediana a due con più costanza rispetto a inizio stagione. Lo scozzese ha ancora margini di miglioramento importanti, ma sta già diventando un elemento capace di fare la differenza in Serie A nonostante l'età ancora giovane.

La variabile principale ovviamente è legata all’attacco. Keinan Davis, infatti, dovrà stare fermo per almeno un mese dopo il problema muscolare patito contro la Roma. Zaniolo è recuperato e potrebbe essere a questo punto lui l’elemento di riferimento in attacco, visto che per caratteristiche fisiche potrebbe fare il lavoro giusto per creare spazi ad Atta ed Ekkelenkamp. Il ragazzo però ha fatto una sola settimana di lavoro piena e si vogliono evitare ricadute visto che già uno dei due attaccanti titolari è ko. Farlo partire dalla panchina quindi è un’ipotesi plausibile, con il giovane Gueye e Bayo pronti a contendersi il posto.