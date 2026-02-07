Perugia, Tedesco: "Servono equilibrio e personalità. Grazie alla società per il mercato"

Vigilia delicata per il Perugia, atteso dallo scontro salvezza sul campo della Sambenedettese. In conferenza stampa Giovanni Tedesco suona la carica, partendo dai tifosi: “Ringrazio la società per il lavoro fatto sul mercato e i 500 che ci seguiranno: devono essere uno stimolo in più”.

Il tecnico difende con convinzione il percorso della squadra: “Abbiamo un’identità precisa e dobbiamo proseguire così. Non credo al calcio ‘tutti all’attacco’: serve equilibrio, in base alle caratteristiche. Questa squadra ama recuperare palla e ripartire, ed è la nostra dimensione”.

Respinte anche le critiche su un Perugia troppo attendista: “Contro il Bra abbiamo fatto 50 cross e 25 tiri. Col Gubbio un tiro e una vittoria. Gli episodi ci hanno penalizzato, ma l’atteggiamento mi soddisfa”.

Sul mercato, Tedesco sottolinea la qualità degli innesti senza dimenticare chi c’era già: “Ora la competizione interna è alta ed è un bene. C’è il mix giusto per affrontare le ultime 13 partite”. Nessuna attesa per i nuovi: “Non c’è tempo. Qualcuno partirà subito titolare, altri entreranno a gara in corso. Bisogna sudare la maglia”.

Occhi puntati su Ladinetti, che dovrebbe partire dall’inizio, e sugli altri nuovi arrivati: “Mi è piaciuta la loro mentalità, vogliono salvare il Perugia. Parole non scontate”.

Sull’ambiente caldo di San Benedetto: “Per loro sarà una finale. Ma siamo maturi per reggere questa pressione. Rispettiamo la Samb, ma sappiamo il nostro valore”.