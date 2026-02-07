Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
Si apre oggi la 13a giornata del campionato di Serie A Femminile. Sono due i match in programma all'ora di pranzo. Il Genoa ospita la Lazio mentre il Parma se la vedrà in casa del Sassuolo. Questi gli schieramenti ufficiali delle squadre in campo fra poco più di mezz'ora.
GENOA-LAZIO
Genoa (4-3-3): Forcinella; Giles, Vigilucci, Hilaj, Curraj; Cinotti, Lie Eghdami, Cuschieri; Acuti, Bahr, Georgsdottir.
Lazio (3-5-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria; Piemonte, Goldoni, Benoit, Martin, Oliviero; Visentin, Le Bihan.
SASSUOLO-PARMA
Sassuolo: Durand, Philtjens, Fercocq, Caiazzo, Doms, Skupien, Missipo, Dhont, De Rita, Venturelli, Ndjoah Eto.
Parma (3-4-2-1): Ceasar; Cox, Ambrosi, Masu; Real, Esteve, Uffren, Gunnlaugsdottir; Benedetti, Distefano; Kerr.