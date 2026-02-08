Con il Genoa le partite non finiscono mai al 90': 5 punti guadagnati ma 9 persi nel recupero

Maledetti finali. Il Genoa anche contro il Napoli esce sconfitto per una rete subita dopo il 90'. Un calcio di rigore concesso da Massa dopo l'OFR in seguito ad un intervento di Cornet ai danni di Vergara all'interno dell'area e trasformato da Hojlund che fa masticare amaro a mister Daniele De Rossi. Un ko interno che però non cancella quanto di buono fatto dall'ex centrocampista campione del mondo anche se nei minuti di recupero sono tanti i punti lasciati per strada.

Nove punti persi nel recupero

In primis a Bologna quando in panchina c’era Patrick Vieira con un rigore contestato e trasformato da Orsolini per il 2-1 finale. A Torino contro il Toro la rete vittoria per i granata di Maripan arriva al 90’ così come la rete di Hien con l'Atalanta, con De Rossi allenatore, viene siglata al 94' e il pareggio di Leao a San Siro per l’1-1 finale. A Roma con la Lazio il rigore di Cataldi viene incassato addirittura al 100’ mentre ieri la rete dei partenopei è arrivata al 95’. Se a questo aggiungiamo i due rigori falliti a tempo praticamente scaduto da Cornet contro il Parma e da Stanciu a San Siro i punti visti sfumare sarebbero nove.

Cinque punti conquistati

I minuti di recupero hanno tolto ma hanno anche dato al Grifone con cinque punti conquistati oltre il 90'. Così come è accaduto a Como con la rete di Ekuban del pareggio arrivata al 92’ oppure come quella di Ostigard a Reggio Emilia contro il Sassuolo al 93’. Contro il Bologna la marcatura di Messias, che è valsa la vittoria, è stata segnata al 91’.