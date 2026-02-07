Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi sul Genoa

Il Napoli conquista il secondo successo consecutivo dopo il 2-1 del "Maradona" sulla Fiorentina della settimana scorsa. La squadra di Antonio Conte supera 3-2 il Genoa di Daniele De Rossi con la doppietta di Hojlund (l'ultimo su rigore nel recupero) e la rete di McTominay. Per i rossoblù, ottima la loro prestazione, a segno Malinovskyi su rigore e Colombo.

Le scelte dei tecnici

De Rossi conferma a centrocampo Ellertsson al posto di Amorim al fianco di Malinovskyi e Frendrup con Norton-Cuffy e Martin ad gire sulla corsie laterali. In difesa davanti a Bijlow spazio a Marcandalli, Ostigard e Vasquez mentre in attacco intoccabile il tandem formato da Colombo e Vitinha. Senza Di Lorenzo, Conte si affida a Gutierrez sulla fascia destra con Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus a formare il pacchetto arretrato davanti a Meret con Spinazzola a sinistra. A centrocampo con Lobotka gioca McTominay con Vergara e Elmas in appoggio a Hojlund.

Hojlund e McTominay ribaltano Malinovskyi

Dopo appena 16 secondi Vitinha approfitta di un retropassaggio corto di Buongiorno per recuperare palla ed entrare in area ma viene steso da Meret. Massa, dopo essere chiamato dal VAR all’on-field review assegna la massima punizione per i padroni di casa e ammonisce l’estremo difensore dei partenopei. Dal dischetto si presenta Malinovskyi che sblocca il punteggio. La risposta della squadra di Conte arriva al 12’ quando McTominay raccoglie una respinta della retroguardia di casa e calcia di prima intenzione ma il pallone si perde alto sopra la traversa. Nel giro di due minuti il Napoli la ribalta: McTominay calcia dalla distanza trovando al risposta di Bijlow ma sulla respinta il più lesto ad arrivare è Hojlund che gonfia la rete. 120 secondi più tardi ancora lo scozzese è protagonista di una grande giocata: prima fa sedere Malinovskyi e poi calcia dalla distanza superando ancora Bijlow. Ancora Malinovskyi va vicino al gol a cinque dal riposo con un mancino dalla distanza che chiama Meret al grande intervento.

La decide Hojlund nel recupero

La ripresa si apre con il primo cambio per Antonio Conte che lascia negli spogliatoio Scott McTominay per Giovane. Lo scozzese ha avvertito un problema al gluteo nella prima frazione alzando bandiera bianca all’intervallo. Ancora una volta Buongiorno protagonista in negativo in avvio di frazione: il difensore centrale si fa rubare il pallone da Colombo sulla trequarti difensiva. La punta si dirige in area e tutto solo supera Meret per la rete del 2-2 che riequilibra l’incontro. Al 17’ il Napoli sfiora il vantaggio con un cross basso di Spinazzola per Gutierrez che trova la respinta della difesa rossoblù. Sulla ribattuta c’è Lobotka che però non inquadra lo specchio della porta. Al 20’ è ancora Malinovskyi a calciare dalla distanza con il mancino ma il pallone sorvola la traversa della porta difesa da Meret. Alla mezz’ora Juan Jesus, già ammonito, atterra fallosamente Ekuban e guadagna la via anticipata per gli spogliatoi espulso da Massa. Nel recupero lo stesso direttore di gara viene chiamato dal VAR per giudicare una trattenuta di Cornet ai danni di Vergara, per il fischietto imperiese ci sono gli estremi per il rigore. Sul dischetto si presenta Hojlund con Bijlow che tocca ma non può evitare il 3-2.