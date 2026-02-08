Serie B, oggi si chiude la 23ª giornata: in programma Monza-Avellino
Si conclude oggi la 23ª giornata della Serie B con Monza-Avellino. I padroni di casa sono chiamati a vincere per rispondere ai risultati di Palermo e Venezia. Ecco il riepilogo della giornata:
SERIE B, 23ª GIORNATA
Cesena-Pescara2-0
25' Berti, 77' Francesconi
Carrarese-Südtirol 0-0
Catanzaro-Reggiana 2-0
29' Liberali, 52' D'Alessandro
Frosinone-Venezia 1-2
43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)
Juve Stabia-Padova 3-3
28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)
Mantova-Bari 2-1
14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso (M)
Modena-Sampdoria 1-2
54' Brunori (S), 75' Gliozzi (M), 90' Begic
Palermo-Empoli 3-2
5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati (P), 57’ e 84’ rig Pojhanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)
Spezia-Virtus Entella 1-1
18’ Artistico (S), 30’ Cuppone (VE)
Domenica 8 febbraio 2026
Ore 15.00 - Monza-Avellino
CLASSIFICA
Venezia 50
Frosinone 46
Monza 44*
Palermo 44
Cesena 37
Catanzaro 35
Juve Stabia 35
Modena 34
Carrarese 30
Sudtirol 29
Empoli 28
Avellino 28*
Padova 26
Sampdoria 25
Mantova 23
Reggiana 22
Virtus Entella 21
Bari 20
Spezia 21
Pescara 15
* una partita in meno
