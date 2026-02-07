La Fiorentina beffata ancora nel recupero. Maripan regala al Torino il 2-2 in extremis

Ancora una beffa per la Fiorentina in pieno recupero di secondo tempo, raggiunta da Maripan che regala al Torino il 2-2 finale. Alla rete del vantaggio di Casadei nel primo tempo, avevano Solomon e Kean, ma il difensore cileno regala una doccia freddissima ai toscani. Con quesa vittoria aggancia il Lecce a 18 punti ma resta in zona retrocessione. Il Torino, invece, va a 27 punti, a +9 proprio da viola e salentini.

Il primo tempo

La gara entra già nel vivo dopo una manciata di minuti. Prima i viola vanno per due volte vicini al vantaggio con Moise Kean, che prima si vede deviare da Coco un tiro da dentro l’area, poi non riesce ad angolare troppo di testa e la palla viene respinta da Paleari. Il Torino risponde sfruttando un disimpegno sbagliato di Brescianini che manda in porta Kulenovic, il quale si vede deviare in corner da Parisi il proprio tiro. Al 10’ ancora Kean ad un passo dal vantaggio: il numero 20 scatta sul filo del fuorigioco e viene servito perfettamente da Fagioli. Si presenta davanti a Paleari ma il tiro è imprecisissimo e finisce alto. Il ritmo cala e al 26’ il Torino passa in vantaggio sfruttando una delle ormai solite disattenzioni della difesa gigliata, la quale si addormenta dimenticandosi completamente di Casadei, che sfugge alle marcature di Fagioli e Dodo e appoggia in rete da pochi passi di testa l’ottimo suggerimento di Ilkhan. La Fiorentina prova a rispondere al 34’ con un sinistro potente da posizione defilata di Brescianini che Paleari devia fuori. Il corner che ne segue è uno schema che manda al tiro Mandragora, ma ancora una volta è Paleari a dire di no.

Il secondo tempo

La ripresa parte peggio che mai per la squadra di casa, costretta a cambiare Gudmundsson per una botta alla caviglia che lo fa uscire sorretto dallo staff medico di Vanoli. La Fiorentina ribalta completamente la partita in 5 minuti: al 51’ Mandragora è bravo a recuperare il pallone su Gineitis, si appoggia a Solomon che calcia con precisione dal limite dell’area e la palla si infila sotto al sette. Pochi secondi dopo ci pensa Moise Kean a non lasciare scampo a Paleari calciando di prima intenzione un suggerimento ottimo recapitatogli dalla destra da Harrison. Dopo il gol Baroni tenta di riacciuffare gli avversari mettendo mano ai cambi e alla fine trova il pareggio in pieno recupero con il colpo di testa di Maripan.