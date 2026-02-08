Serie B, Monza-Avellino: i biancorossi chiamano la promozione, Biancolino vuole infastidire

All'U-Power Stadium di Monza si chiude la 23esima giornata del campionato di Serie B. I biancorossi di Paolo Bianco ospitano l'Avellino di Raffaele Biancolino. I padroni di casa sono reduci dal 2-1 in casa del Padova, mentre la squadra ospite arriva dalla bella vittoria interna contro il Cesena per 3-1. Forte della sua posizione in classifica, il Monza può puntare sempre più in alto posizionandosi direttamente in zona promozione. L'Avellino invece può sperare di entrare nella mischia della zona playoff.

Sarà Livio Marinelli di Tivoli (Rm) a dirigere Monza-Avellino in programma domenica 8 febbraio alle 15.00 all'U-Power Stadium. A coadiuvarlo, gli assistenti Andrea Niedda di Ozeri (SS) e Matteo Pressato di Latina. Quarto ufficiale Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo. VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano (Aq); AVAR Manuel Volpi di Arezzo.

Come arriva il Monza

Dopo il 2-1 in casa del Padova, Paolo Bianco vuole scappare dalla zona playoff. Per la partita contro l'Avellino Antov e Forson hanno lavorato a parte, resta da valutare Petagna, mentre Colombo rientra dalla squalifica. Potrebbe esserci la prima titolarità per il neo acquisto Cutrone che agirebbe davanti a Hernani e Colpani. Porta affidata a Thiam davanti a Ravanelli, Delli Carri e Carboni. Birindelli e Azzi sulle corsie con Obiang e Pessina al centro.

Come arriva l'Avellino

Rimane out l'ex di gara Armando Izzo, ma anche Sounas, che si è fermato col Cesena per un problema all'adduttore. Ancora ai box Insigne, Kumi e l'altro ex Favilli. Rientra in difesa lo squalificato Šimić. Biancolino potrebbe dare una chance dall'inizio per Tutino, in ballottaggio con Patierno, al fianco di Biasci. Corsie laterali per Missori e Sala con Palumbo, Palmiero e Besaggio in mezzo. Difesa a tre con Cancellotti, Šimić e Fontanarosa. Specchio della porta affidato a Daffara.