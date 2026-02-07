Spezia, Donadoni: "Serve una profonda autocritica"

Il tecnico dello Spezia, Roberto Donadoni, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio casalingo nel derby ligure contro la Virtus Entella. Queste le sue dichiarazioni:

"C’è stata una evidente mancanza di lucidità dovuta alla troppa frenesia, l’uomo in più ci ha spinto a fare confusione invece di ragionare con calma. Non siamo stati capaci di sfruttare le corsie esterne per allargare la loro difesa a cinque, finendo per sbattere contro la densità dell'Entella senza mai trovare gli spazi giusti.

Contro avversari che si chiudono così diventa difficile scambiare nello stretto, avremmo dovuto cercare il fondo e invece abbiamo tentato conclusioni dalla distanza che non hanno mai inquadrato la porta.

Mi sono piaciuti gli ingressi di Skjellerup e le prove di Comotto e Romano, mentre purtroppo abbiamo perso Cassata per un infortunio che sembra piuttosto serio. Non riesco a trovare una spiegazione logica a certi errori, come quel tre contro due che abbiamo concesso: in tutta la mia carriera non avevo mai visto una situazione simile, ci siamo complicati la vita da soli pur essendo in una posizione di totale vantaggio.

Per salvarci serve una profonda autocritica, bisogna capire dove si è sbagliato e rendersi conto che quanto fatto oggi non può bastare, perché questa era un'occasione che non andava assolutamente sprecata. Sull'episodio del VAR ho visto un ribaltamento di giudizio singolare, ma per quanto riguarda i fischi del pubblico dobbiamo solo accettarli e lavorare per trasformarli in applausi, dimostrando di meritare altro.

Non credo che il percorso fin qui sia stato piatto, perché a Palermo e con l'Avellino avevo visto segnali positivi, ma oggi la prestazione non è stata all'altezza. Mercoledì a Bari dovremo scendere in campo con il fastidio di chi sa di aver buttato via dei punti oggi, cercando di recuperarli subito. Non esiste un caso infortuni legato ai carichi di lavoro a Follo, abbiamo gestito bene gli allenamenti anche in base al meteo, purtroppo certi problemi muscolari nel calcio succedono."