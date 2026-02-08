Fiorentina, Harrison: "Vanoli non capisce questi cali. Ci manca poco per far meglio"

Fresco di primo assist in serie A, al termine della gara pareggiata 2-2 tra Fiorentina e Torino, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club toscano l'esterno d'attacco Jack Harrison. Queste le sue parole: "Ovviamente siamo arrabbiati. Abbiamo tanta qualità e siamo un grande club ma abbiamo sbagliato sui due gol. Però c'è tanto di positivo da portarci a casa. Abbiamo creato buone occasioni. Il momento è duro ma io non vedo l'ora di uscirne con carattere. Dobbiamo solo pensare alla prossima partita e giocare insieme come una squadra. Allora ne potremo uscire".

Alla fine è arrivato un pareggio.

"È frustrante ma è il calcio e dobbiamo solo fare in modo che non succeda di nuovo. Dobbiamo essere sicuri di recuperare i punti perduti".

La prossima è contro il Como.

"Un'altra bella partita ma ovviamente per noi ogni sfida è importante. Dobbiamo provare a portare a casa punti".

Alla fine ha parlato con il mister?

"Vanoli è passionale e non capisce come mai negli ultimi minuti prendiamo questi gol. Ma la sua energia la mettiamo in campo, ci manca poco per fare meglio".