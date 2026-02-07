Virtus Entella, Chiappella: "Rosso a Guiu? Decisione giusta"

Il tecnico della Virtus Entella, Andrea Chiappella, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio contro lo Spezia nel derby ligure. Queste le sue dichiarazioni:

“Ci siamo detti a fine primo tempo che non avremmo potuto gestire la ripresa nella nostra metà campo. Avevamo pensato di essere pericolosi in ripartenza e nel possesso, nel secondo tempo ci ricordiamo solo del salvataggio di Sernicola e dell’intervento di Hristov. Andiamo elogiati, affrontavamo una squadra con giocatori importanti e torniamo a casa con un punto importantissimo”.

“La società ci ha affidato una missione affascinante: mantenere la categoria. La risposta più importante l’abbiamo data in campo con una prestazione di cuore e mentalità”.

“Gli episodi ci sono sempre, in ogni partita. Mi sento di dire è che noi dobbiamo pensare al meglio su quello che possiamo fare noi, gli episodi arbitrali non ci devono interessare. Tutti si fa il meglio per lo spettacolo più bello, penso che le due decisioni dell’arbitro sul rosso e sul mancato rigore siano state giuste”.