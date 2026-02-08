DS Palermo: "Vittoria complicata, l'Empoli ci ha creato difficoltà. Soddisfatti del mercato"

Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, ha commentato in conferenza stampa il successo contro l’Empoli, sottolineando l’importanza della vittoria sia in termini di classifica che di morale.

“Sono tutte vittorie pesanti – ha spiegato –. Questa partita è stata complicata, soprattutto nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo disputato una grande gara e credo che il successo sia meritato. Abbiamo sofferto, l’Empoli ci ha creato difficoltà, ma la squadra ha dato una risposta importante”. Osti ha parlato di un possibile punto di svolta: “Già dalla gara di Chiavari speravo potesse iniziare un nuovo campionato. Siamo a undici risultati utili consecutivi, un dato che ci rende orgogliosi. Però la Serie B è piena di insidie, basta poco per inciampare. Dobbiamo restare concentrati e prepararci al meglio per la sfida di Marassi contro la Sampdoria”.

Sul mercato invernale, il ds rosanero si è detto soddisfatto: “Abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La squadra era già competitiva, ma con Magnani e Johnsen abbiamo alzato il livello tecnico. Johnsen si è inserito subito, sembra giochi qui da tempo, ha mostrato grande intesa con Pohjanpalo. Magnani sarà altrettanto importante”.

Infine, un aggiornamento sulle condizioni di Rui Modesto, alle prese con un lieve infortunio, e sul rinnovo di Joronen: “Con il suo procuratore c’è già un accordo di massima. Ora pensiamo al campionato, poi formalizzeremo tutto. Anche stasera ha dimostrato il suo valore con una prestazione eccellente”.