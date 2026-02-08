La moviola della Gazzetta dello Sport: “Su Vergara contatto leggero; Comuzzo da rosso”

Non è stato un gran sabato per la classe arbitrale per La Gazzetta dello Sport, la quale punisce Davide Massa con un 5 in pagella per la direzione del match tra Genoa e Napoli, e Andrea Colombo addirittura con un 4,5 per la direzione di Fiorentina-Torino.

Partendo dalla gara del Ferraris, la rosea sottolinea come Massa si sia perso il rigore per il fallo di Meret su Vitinha dopo 12 secondi, prima di cambiare idea dopo un check al VAR. Nonostante il portoghese del Genoa si sia trascinato un po’ la gamba destra, lo sgambetto del portiere azzurro c’è e di conseguenza il penalty. L’episodio decisivo però si ha nel recupero di secondo tempo, dove c’è un contatto tra Cornet e Vergara. Non un pestone affondato, si legge, ma soltanto strisciato. Il contatto quindi c’è, ma molto leggero.

Al Franchi invece, si legge, sarebbe potuto essere annullato il gol del momentaneo pareggio di Solomon perché parte da una un recupero viziato da un fallo di Mandragora su Gineitis. Un azione che Colombo giudica regolare, salvo poi cambiare metodo di giudizio qualche minuti dopo su un contatto molto simile tra Aboukhlal e Harrison e tra lo stesso Gineitis e Dodo. Al 48’ poi Comuzzo rischia grosso per l’intervento ai danni di Aboukhlal. Piede molto alto e tacchetti esposti: più rosso che giallo.