Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivo

Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 20:15Serie A
Andrea Piras

Risultato finale: Genoa-Napoli 2-3

GENOA
Bijlow 5,5 - Potrebbe fare meglio sulla conclusione di McTominay, anche se comunque è reattivo a respingere, con il pallone che termina sui piedi di Hojlund che gonfia la rete. Incolpevole sul gran gol dello scozzese.

Marcandalli 6 - Ci mette il corpo quando va ad opporsi alle conclusioni dalla distanza dei centrocampisti. Anche lui, come tutto il pacchetto difensivo, non sempre è perfetto ma va anche dato merito a chi aveva di fronte.

Ostigard 5,5 - Hojlund non è un cliente facile e lo si vede quando viene bruciato sulla respinta di Bijlow proprio dal centravanti azzurro che realizza la rete del pareggio. Duella con forza contro l’attaccante danese anche se commette qualche sbavatura di troppo.

Vasquez 6 - Non sempre è preciso nell’affrontare i giocatori, sicuramente di grande qualità, del Napoli. Alterna buone chiusure ad errori che creano grattacapi alla difesa del Genoa ma ci mette il corpo su Gutierrez nel secondo tempo salvando di fatto un gol.

Norton-Cuffy 6 - Dalla sua parte Spinazzola lo costringe a stare più basso del solito ma nonostante questo non lo fa quasi mai andare al cross dalla sinistra. In fase di spinta è comunque propositivo specie nella ripresa.

Malinovskyi 6,5 - Freddissimo dal dischetto, spiazza Meret per la rete che rompe l’equilibrio a Marassi e porta in vantaggio subito il Genoa. McTominay passa con troppa facilità invece in occasione della rete del 2-1 ma quando ha il pallone sul mancino è sempre un pericolo. Dal 74’ Masini 6 - Entra con il piglio giusto in partita mettendoci la corretta determinazione che chiede la partita.

Frendrup 7 - Segue praticamente a uomo Lobotka quando deve impostare l’azione. La determinazione è la stessa di sempre e per cui è molto apprezzato in rossoblù, praticamente instancabile in mezzo al campo.

Ellertsson 6,5 - Va molto alto ad aggredire i portatori di palla del Napoli cercando di sporcare la giocata agli avversari. Bene il lavoro in rottura dell’azione gettandosi anche a corpo morto pur di arginare i rinvii partenopei.

Martin 6 - Anche lui sta più basso nel primo tempo ma la sua partita è comunque attenta su Gutierrez. Riesce a chiudere bene gli spazi in difesa senza permettere suggerimenti verso Hojlund. Nella ripresa è più alto aiutando molto la manovra della sua squadra. Dal 74’ Messias 6 - Gioca bene il pallone fra le linee. Minuti molto importanti per migliorare la condizione fisica.

Vitinha 7 - Si avventa come un falco sul retropassaggio troppo morbido di Buongiorno e si procura il rigore del vantaggio. Prova a far valere la sua velocità ma poi la difesa del Napoli fa sempre ottima guardia. Dall’89’ Cornet 5 - Il tocco su Vergara sembra minimo ma lui è ingenuo ad atterrare il giocatore del Napoli causando il rigore del 3-2.

Colombo 7 - Dimostra ancora una volta l’ottimo momento in fase realizzativa. Dopo un primo tempo in cui si è visto poco, soffia il pallone a Buongiorno e realizza la rete del 2-2 sperando Meret sotto la Gradinata Nord. Dal 63’ Ekuban 6,5 - Fa un ottimo lavoro in fase di pressione specialmente su Meret cercando di sporcare la giocata all’avversario. Genera l’espulsione di Juan Jesus con un bel guizzo.

Daniele De Rossi 6 - Dopo Roma un’altra sconfitta di rigore nel recupero per il suo Genoa che tiene botta contro il Napoli. Una battuta d’arresto che lascia tanto amaro in bocca ma la consapevolezza che la sua squadra ha sempre lottato.

NAPOLI (a cura di Pietro Celeste)
Meret 5,5 - Stende Vitinha al primo giro di lancette e viene trafitto due volte battezzando anzitempo l'angolo. Si allunga sulla conclusione veemente dalla distanza di Malinovsky.

Rrahmani 6 - Il suo ritorno dietro è come una manna dal cielo, non a caso è l'unico a non combinare alcuna frittata del tridente iniziale.

Buongiorno 4 - Pronti, via e al primo pallone toccato dopo una decina di secondi spalanca le porte a Vitinha, il quale si procura il penalty. Non contento, si fa scippare il pallone da Colombo per il gol del pareggio prima di abbandonare il campo in un pomeriggio pessimo. Dal 59' Beukema 6 - Finito ai margini, risponde presente in un campo ostico.

Juan Jesus 5 - Massa lascia correre ogni duello, per poi sanzionare il brasiliano a gioco fermo. Attimi prima del cambio, compie un'altra ingenuità commettendo fallo su Ekuban e finendo sotto la doccia.

Gutierrez 6 - Come caratteristiche si accoppia perfettamente con Martin, annullandosi. Ha il pallone del nuovo vantaggio, ma viene murato sul più bello.

Lobotka 6,5 - Legge le giocate con un attimo di anticipo rispetto a tutti. Fondamentale in entrambe le fasi, rinvenendo e trovando il giusto tracciante tra le linee.

McTominay 7,5 -Primo tempo straripante, in cui la ribalta praticamente da solo. Propizia il gol del pari e trova il vantaggio con una bordata dalla distanza prima di dare forfait. Dal 46' Giovane 5,5 - Poca sostanza in un momento della gara in cui, invece, era richiesta. E' lui il sacrificato dopo l'espulsione del compagno. Dal 78' Olivera s.v.

Spinazzola 6 - Inizio in sordina, stando più basso. Ogni tanto si ricorda di liberare i cavalli e arriva sul fondo creando insidie.

Vergara 6 - Non riesce a entrare in partita, finendo per farsi soffiare numerose volte il pallone. Timido nei duelli e poca lucidità fino al recupero in cui si conquista il rigore della vittoria.

Elmas 5,5 - Partita ombrosa la sua. Si allarga andando a pestarsi i piedi praticamente con Spinazzola nel primo tempo, prima di traslare in mezzo al campo con l'inserimento di Giovane nella ripresa, nella quale non incide.

Hojlund 7,5 - Fa a sportellate di continuo con Ostigaard con tenacia e grinta. Si fa trovare al posto giusto e al momento giusto per il tap-in del pareggio ed è glaciale dal dischetto all'ultimo minuto.

Antonio Conte 6,5 - Il suo Napoli si complica le cose sia all'inizio che nella ripresa, ma per ben due volte reagisce fino a vincerla. Con il gol nel finale dimostra di voler restare aggrappato con le unghie e i denti alla corsa scudetto.

Articoli correlati
Errori, l'ennesimo inforutnio, il rosso, ma il Napoli di Conte è più forte di tutto... Errori, l'ennesimo inforutnio, il rosso, ma il Napoli di Conte è più forte di tutto
Genoa, fra poco la conferenza di De Rossi dopo la sfida contro il Napoli Genoa, fra poco la conferenza di De Rossi dopo la sfida contro il Napoli
Napoli, fra poco la conferenza stampa di Conte dopo la sfida contro il Genoa Napoli, fra poco la conferenza stampa di Conte dopo la sfida contro il Genoa
Altre notizie Serie A
Errori, l'ennesimo inforutnio, il rosso, ma il Napoli di Conte è più forte di tutto... Errori, l'ennesimo inforutnio, il rosso, ma il Napoli di Conte è più forte di tutto
Genoa, fra poco la conferenza di De Rossi dopo la sfida contro il Napoli Live TMWGenoa, fra poco la conferenza di De Rossi dopo la sfida contro il Napoli
Napoli, fra poco la conferenza stampa di Conte dopo la sfida contro il Genoa Live TMWNapoli, fra poco la conferenza stampa di Conte dopo la sfida contro il Genoa
Torino, Baroni: "Tutti ci giochiamo il futuro, il primo sono io. Classifica da migliorare"... Torino, Baroni: "Tutti ci giochiamo il futuro, il primo sono io. Classifica da migliorare"
Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivo... Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivo
Il Napoli è ancora vivo: Conte a -1 dal Milan e -6 dall'Inter, la classifica aggiornata... Il Napoli è ancora vivo: Conte a -1 dal Milan e -6 dall'Inter, la classifica aggiornata
Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi... Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi sul Genoa
Napoli (in dieci) di nuovo avanti sul Genoa: Hojlund su rigore segna, è 3-2 Napoli (in dieci) di nuovo avanti sul Genoa: Hojlund su rigore segna, è 3-2
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Yildiz: accordo trovato per il rinnovo
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Conceicao in dubbio
2 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Zaragoza con Soule dietro all'inamovibile Malen
3 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi sul Genoa
Immagine top news n.1 Juve, dopo Yildiz rinnova Spalletti? “Elkann lo sento spesso, se me lo sarò meritato come Kenan…”
Immagine top news n.2 Juventus, le prime parole di Yildiz dopo il rinnovo: "Qui sono felice, insieme faremo grandi cose"
Immagine top news n.3 Juventus, Yildiz a sorpresa in conferenza stampa: Comolli annuncia (in italiano) il rinnovo
Immagine top news n.4 Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson
Immagine top news n.5 Lazio, Sarri risponde a Fabiani: "Squadra non indebolita? Di sicuro è meno pronta di prima"
Immagine top news n.6 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.7 Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, fra poco la conferenza di De Rossi dopo la sfida contro il Napoli
Immagine news Serie A n.2 Napoli, fra poco la conferenza stampa di Conte dopo la sfida contro il Genoa
Immagine news Serie A n.3 Torino, Baroni: "Tutti ci giochiamo il futuro, il primo sono io. Classifica da migliorare"
Immagine news Serie A n.4 Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivo
Immagine news Serie A n.5 Il Napoli è ancora vivo: Conte a -1 dal Milan e -6 dall'Inter, la classifica aggiornata
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi sul Genoa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Diossina: "Il Palermo è forte, ma noi meritavamo qualcosa in più"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Abate: "Stanotte non si dorme. In allenamento campanelli d'allarme"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Bellissimo aver regalato la vittoria alla nostra gente"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "Giocare contro Castori non è facile. Importante non prendere gol"
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Empoli 3-2, le pagelle: Pohjanpalo e Joronen decisivi, Ceesay un disastro
Immagine news Serie B n.6 Serie B, troppo Pohjanpalo per l'Empoli: Il Palermo vince 3-2 al Barbera
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, vittorie di misura per Alcione, Trento e Giana. Pari tra Potenza e Siracusa
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati al 45': vincono Trento e Giana, bloccate sul pari Alcione e Potenza
Immagine news Serie C n.3 Il '07 Martina esordisce col Casarano, l'agente: "Giocatore di talento, felice per il debutto"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 25ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vittorie importanti per Cittadella e Casertana
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 25ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Sotto Foggia e Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, spunta un altro candidato alla panchina: l'ex Spezia Luca D'Angelo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Parma, crisi rossoblù mai ducali non vincono al "Dall'Ara" dal 2012
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano