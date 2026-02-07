Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivo

Risultato finale: Genoa-Napoli 2-3

GENOA

Bijlow 5,5 - Potrebbe fare meglio sulla conclusione di McTominay, anche se comunque è reattivo a respingere, con il pallone che termina sui piedi di Hojlund che gonfia la rete. Incolpevole sul gran gol dello scozzese.

Marcandalli 6 - Ci mette il corpo quando va ad opporsi alle conclusioni dalla distanza dei centrocampisti. Anche lui, come tutto il pacchetto difensivo, non sempre è perfetto ma va anche dato merito a chi aveva di fronte.

Ostigard 5,5 - Hojlund non è un cliente facile e lo si vede quando viene bruciato sulla respinta di Bijlow proprio dal centravanti azzurro che realizza la rete del pareggio. Duella con forza contro l’attaccante danese anche se commette qualche sbavatura di troppo.

Vasquez 6 - Non sempre è preciso nell’affrontare i giocatori, sicuramente di grande qualità, del Napoli. Alterna buone chiusure ad errori che creano grattacapi alla difesa del Genoa ma ci mette il corpo su Gutierrez nel secondo tempo salvando di fatto un gol.

Norton-Cuffy 6 - Dalla sua parte Spinazzola lo costringe a stare più basso del solito ma nonostante questo non lo fa quasi mai andare al cross dalla sinistra. In fase di spinta è comunque propositivo specie nella ripresa.

Malinovskyi 6,5 - Freddissimo dal dischetto, spiazza Meret per la rete che rompe l’equilibrio a Marassi e porta in vantaggio subito il Genoa. McTominay passa con troppa facilità invece in occasione della rete del 2-1 ma quando ha il pallone sul mancino è sempre un pericolo. Dal 74’ Masini 6 - Entra con il piglio giusto in partita mettendoci la corretta determinazione che chiede la partita.

Frendrup 7 - Segue praticamente a uomo Lobotka quando deve impostare l’azione. La determinazione è la stessa di sempre e per cui è molto apprezzato in rossoblù, praticamente instancabile in mezzo al campo.

Ellertsson 6,5 - Va molto alto ad aggredire i portatori di palla del Napoli cercando di sporcare la giocata agli avversari. Bene il lavoro in rottura dell’azione gettandosi anche a corpo morto pur di arginare i rinvii partenopei.

Martin 6 - Anche lui sta più basso nel primo tempo ma la sua partita è comunque attenta su Gutierrez. Riesce a chiudere bene gli spazi in difesa senza permettere suggerimenti verso Hojlund. Nella ripresa è più alto aiutando molto la manovra della sua squadra. Dal 74’ Messias 6 - Gioca bene il pallone fra le linee. Minuti molto importanti per migliorare la condizione fisica.

Vitinha 7 - Si avventa come un falco sul retropassaggio troppo morbido di Buongiorno e si procura il rigore del vantaggio. Prova a far valere la sua velocità ma poi la difesa del Napoli fa sempre ottima guardia. Dall’89’ Cornet 5 - Il tocco su Vergara sembra minimo ma lui è ingenuo ad atterrare il giocatore del Napoli causando il rigore del 3-2.

Colombo 7 - Dimostra ancora una volta l’ottimo momento in fase realizzativa. Dopo un primo tempo in cui si è visto poco, soffia il pallone a Buongiorno e realizza la rete del 2-2 sperando Meret sotto la Gradinata Nord. Dal 63’ Ekuban 6,5 - Fa un ottimo lavoro in fase di pressione specialmente su Meret cercando di sporcare la giocata all’avversario. Genera l’espulsione di Juan Jesus con un bel guizzo.

Daniele De Rossi 6 - Dopo Roma un’altra sconfitta di rigore nel recupero per il suo Genoa che tiene botta contro il Napoli. Una battuta d’arresto che lascia tanto amaro in bocca ma la consapevolezza che la sua squadra ha sempre lottato.

NAPOLI (a cura di Pietro Celeste)

Meret 5,5 - Stende Vitinha al primo giro di lancette e viene trafitto due volte battezzando anzitempo l'angolo. Si allunga sulla conclusione veemente dalla distanza di Malinovsky.

Rrahmani 6 - Il suo ritorno dietro è come una manna dal cielo, non a caso è l'unico a non combinare alcuna frittata del tridente iniziale.

Buongiorno 4 - Pronti, via e al primo pallone toccato dopo una decina di secondi spalanca le porte a Vitinha, il quale si procura il penalty. Non contento, si fa scippare il pallone da Colombo per il gol del pareggio prima di abbandonare il campo in un pomeriggio pessimo. Dal 59' Beukema 6 - Finito ai margini, risponde presente in un campo ostico.

Juan Jesus 5 - Massa lascia correre ogni duello, per poi sanzionare il brasiliano a gioco fermo. Attimi prima del cambio, compie un'altra ingenuità commettendo fallo su Ekuban e finendo sotto la doccia.

Gutierrez 6 - Come caratteristiche si accoppia perfettamente con Martin, annullandosi. Ha il pallone del nuovo vantaggio, ma viene murato sul più bello.

Lobotka 6,5 - Legge le giocate con un attimo di anticipo rispetto a tutti. Fondamentale in entrambe le fasi, rinvenendo e trovando il giusto tracciante tra le linee.

McTominay 7,5 -Primo tempo straripante, in cui la ribalta praticamente da solo. Propizia il gol del pari e trova il vantaggio con una bordata dalla distanza prima di dare forfait. Dal 46' Giovane 5,5 - Poca sostanza in un momento della gara in cui, invece, era richiesta. E' lui il sacrificato dopo l'espulsione del compagno. Dal 78' Olivera s.v.

Spinazzola 6 - Inizio in sordina, stando più basso. Ogni tanto si ricorda di liberare i cavalli e arriva sul fondo creando insidie.

Vergara 6 - Non riesce a entrare in partita, finendo per farsi soffiare numerose volte il pallone. Timido nei duelli e poca lucidità fino al recupero in cui si conquista il rigore della vittoria.

Elmas 5,5 - Partita ombrosa la sua. Si allarga andando a pestarsi i piedi praticamente con Spinazzola nel primo tempo, prima di traslare in mezzo al campo con l'inserimento di Giovane nella ripresa, nella quale non incide.

Hojlund 7,5 - Fa a sportellate di continuo con Ostigaard con tenacia e grinta. Si fa trovare al posto giusto e al momento giusto per il tap-in del pareggio ed è glaciale dal dischetto all'ultimo minuto.

Antonio Conte 6,5 - Il suo Napoli si complica le cose sia all'inizio che nella ripresa, ma per ben due volte reagisce fino a vincerla. Con il gol nel finale dimostra di voler restare aggrappato con le unghie e i denti alla corsa scudetto.