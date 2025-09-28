Roma, Celik Mvp contro il Verona: "Per me è la prima volta, sono molto contento"
Il difensore della Roma Zeki Celik ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Verona vinto per 2-0 e valido per la 5^ giornata di Serie A.
Premio di Mvp?
"Sono contento, è la prima volta".
Vedrai Milan-Napoli?
"Pensiamo a vincere tutte le partite, poi vediamo quello che succede".
