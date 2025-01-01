Materazzi: "Mondiali? Se non ci andiamo qualcuno dovrà ammettere che non è capace"

“Sono contento per lui, sono convinto che arriverà ancora più su”. Marco Materazzi, intercettato a Miami da Sky, parla così di Lautaro Martinez, dal weekend a quota 163 gol con la maglia dell’Inter: “Gli auguro di vincere ancora tanti trofei con l’Inter: quest’anno è stato un po’ magro”.

Come hai vissuto le critiche a Chivu e un momento delicato?

“Siamo a un punto dalla prima, no? Il campionato è lungo, ci sono tante squadre, c’è il Milan che è attrezzato e sarà lunga. Mi auguro di portare a casa il risultato, spero in qualche trofeo: io l’ho sempre detto, chiunque capisce di calcio sa che l’Inter è la squadra più attrezzata per lo scudetto e per andare avanti in Europa”.

Coa sta cambiando l'Inter?

“Sta provando a cambiare la mentalità nell’andare a prendere l’avversario più in alto. Non è facile, vedi il derby: poteva finire 2-0 per l’Inter e invece l’ha perso, perché il Milan ha imparato a giocare contro l’Inter, dopo tanti derby persi si è messa con umiltà ad aspettare l’Inter per fare gol e l’ha sempre fatto. Il Milan ha vinto meritatamente, non dico il contrario: ha fatto la partita che doveva fare per portare a casa il risultato”.

Che marzo sarà per la Nazionale di Gattuso?

“Sarà caldo. Penso che abbiamo tutto per andare ai Mondiali, in caso contrario bisogna cambiare qualcosa: se non ci vai per tre edizioni qualcuno dovrà alzare le braccia e dire che non è capace. Rino si è preso una bella gatta da pelare, conoscendolo andrebbe in campo volentieri: purtroppo non potrà farlo, ma dovrà trasmettere la giusta mentalità ai ragazzi”.