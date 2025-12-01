TMW Radio Massimo Orlando: "Fiorentina, situazione difficile. Juve, se fai un colpo..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando.

Vlahovic fuori tre mesi, brutta tegola per la Juve:

"Brutta tegola sì, perché stava giocando bene .Anche a Firenze lo avevo visto bene, seppur in una partita non bella. Gioca per la squadra, è migliorato sotto questo aspetto. Si stava ritrovando. Nella sfortuna però può esserci la fortuna di David e Openda, che possono ora rimettersi in mostra. Spalletti ha Yildiz, la sua posizione è fondamentale ora, così come che giochi sempre Conceicao. Quando recupererà in difesa Bremer, per me se fanno un acquisto di qualità in mezzo al campo, la Juve può dire la sua. Se perde contro il Napoli però cominciano a essere troppi i punti di distacco".

Milan e Napoli al comando:

"Faccio i complimenti a Conte. L'ha studiata questa cosa dopo Bologna. E' tornato, ha la squadra in mano, con una squadra che ha un gioco tosto, soldio, e ha riscoperto due giocatori come Lang e Neres che stanno facendo la differenza. Il Napoli ha vinto tutti i duelli con la Roma, gli ha tolto le certezze. Al Milan tanti complimenti, ma dico che non si può vincere sempre quando gli avversari tirano 6-7 volte in porta. Gli sta anche andando bene ora".

Juve, con l'infortunio di Vlahovic che ne dice di Yildiz alla Totti?

"Mi piace. Ci vogliono però i centrocampisti che, quando verticalizzano, lo trovino nei movimenti. E la Juve non ha certi giocatori. O alzi Koopmeiners in regia, allora ok. In questo momento i centrocampisti della Juve non creano. Se la Juve migliora in quella zona...".

Milan, l'ex tecnico dice che già a 14 anni faceva il 9. Questa potrebbe essere una soluzione definitiva?

"Non è il suo ruolo, lo sta interpretando bene però. Rischi che per 70' sia fuori dalla partita. Io credo che Leao sia uno che, oltre a fare gol, debba essere un uomo assist e partire più esterno è meglio".

L'Inter vince con un grande Lautaro:

"Mi convince l'Inter, ok il gol preso a Madrid, il derby perso in quel modo, ma rimangono i più forti. E' anche vero che siamo a un terzo del campionato e deve cominciare a vincere certe partite. Ora arriva il Como, che per come gioca è da Scudetto. Si divertono, fanno tutto con il pallone in allenamento, non pensano solo alla tattica. Fabregas diventerà uno dei migliori al mondo".

Il Bologna di Italiano?

"Anche a Firenze, dopo che è stato criticato, aveva sempre il gruppo dalla sua parte Italiano. Da tutti aveva sempre prestazioni, vuol dire che è bravo nella gestione".

E la Fiorentina?

"Situazione difficile. Vedi palla lunga a Kean, anche sfortunato, ma non ha altre giocate. E poi subisce gol ed è difficile. Io ho parlato con Vanoli, dovrebbe fare un 4-3-1-2...13 partite e zero vittorie, è una squadra nel panico e non so come possono uscirne fuori".