Grandoni: "Sampdoria piatta, serve un sussulto. Pafundi e Cherubini vanno sfruttati meglio"

"La squadra è piatta, serve un sussulto, un'invenzione e gli unici che possono fare qualcosa sono i membri dello staff tecnico perché sino a gennaio il mercato è chiuso”. L’ex difensore della Sampdoria Alessandro Grandoni nel corso della trasmissione ‘Forever Samp’ in onda su Telenord ha parlato così del momento complicato della formazione ligure reduce dalla sconfitta contro lo Spezia nel derby e ora penultima in classifica con appena 10 punti conquistati in 14 giornate.

Grandoni si sofferma in particolare su due giovani fantasisti come Simone Pafundi e Luigi Cherubini che potrebbero fare la differenza se messi nelle giuste condizioni: "Intanto partirei dalle caratteristiche dei calciatori, Pafundi e Cherubini sono bravi nell'uno contro uno e bisogna metterli nelle condizioni di esprimersi, ma il primo gioca molto lontano dalla porta e il secondo o fa la mezzala come contro il Mantova o tutta la fascia come alla Spezia e questo mi sorprende molto".