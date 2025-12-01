Giudonia Montecelio, Ginestra esulta: “Vittoria storica contro la Ternana”

Il tecnico del Giudonia Montecelio, Ciro Ginestra, ha analizzato il successo per 2-1 sul campo della Ternana nello scontro diretto per l'alta classifica del Girone B di Serie C:

"Siamo stati vicini a fare la nostra miglior partita - si legge su TuttoC.com -, ma l’abbiamo fatta a Pesaro perdendo. Alcune partite le abbiamo fatte di livello altissimo. La Ternana è fortissima, poi è normale che ci ha detto tutto bene. Siamo stati bene a farli correre nel primo tempo, loro hanno sofferto, poi ci abbiamo messo dentro personalità e qualità che ci vogliono, poi abbiamo messo anche la cattiveria agonistica - riporta Ternananews.it -. Forse è stata la miglior partita nostra e la loro non migliore, le cose si sono incastrate. Nel primo tempo potevamo fare anche più gol, ci manca questa roba, potevamo fare qualcosa di più. Il secondo tempo ci hanno tenuto li, abbiamo sofferto dopo un primo tempo di altissimo livello. Siamo stati bravi, complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita eccellente. E’ una vittoria storica contro una squadra così blasonata. Ci hanno tolto dei punti, ci siamo rifatti".

E a chi chiede quale sia il segreto della matricola: “Sono arrivato a gennaio, eravamo a -7 ma abbiamo vinto, sono stati inseriti giocatori funzionali. Le partite dell’anno scorso sono la copia di oggi. E’ merito dei giocatori che si sono messi in condizione di giocare bene, poi chiaramente la società, non ci manca nulla, abbiamo i presupposti per continuare così. Questa società è destinata a giocare un grande calcio”.