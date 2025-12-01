TMW
Atalanta al lavoro a Zingonia: ancora a parte i soli Scalvini e Bakker
All'indomani del successo contro la Fiorentina, l'Atalanta di Raffaele Palladino si ritrovata a Zingonia per l'allenamento odierno. Assenti all'allenamento solo Scalvini e Bakker, alle prese coi rispettivi infortuni.
Il primo ha svolto lavoro individuale, mentre l'ex Leverkusen e PSG è ancora alle prese con le terapie.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
