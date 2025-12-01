Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta al lavoro a Zingonia: ancora a parte i soli Scalvini e Bakker

Oggi alle 17:15Serie A
fonte da Bergamo, Filippo Davide Di Santo

All'indomani del successo contro la Fiorentina, l'Atalanta di Raffaele Palladino si ritrovata a Zingonia per l'allenamento odierno. Assenti all'allenamento solo Scalvini e Bakker, alle prese coi rispettivi infortuni.

Il primo ha svolto lavoro individuale, mentre l'ex Leverkusen e PSG è ancora alle prese con le terapie.

