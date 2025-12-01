Buffon docente per un giorno a Coverciano durante il corso per i nuovi Direttori Sportivi

Gigi Buffon, attuale capodelegazione dell'Italia, ha parlato nell'aula magna del Centro Tecnico di Coverciano durante il corso per Direttore Sportivo organizzato dal Settore Tecnico.

“Quando due anni fa ho deciso di intraprendere questo percorso formativo, come state facendo voi oggi, l’ho fatto perché sono sempre stato curioso e mi interessa capire e comprendere meglio certi aspetti, ma anche per conoscere persone e per contaminarsi di idee reciprocamente” ha esordito Buffon, rivolgendosi alla platea dei corsisti. “Il direttore sportivo – ha quindi continuato il capodelegazione azzurro - è una figura professionale che a mio parere non viene valorizzata per quanto vale realmente. Perché ho intrapreso questo percorso? Anche perché ho sempre voluto abbattere i luoghi comuni e rendere il calcio un posto migliore”.

Questa in corso di svolgimento è la quinta e ultima settimana di lezioni in presenza al corso per Ds. Una settimana cominiciata questa mattina con un’altra docenza d’eccezione, come quella tenuta dall’attuale ds dell’Inter, Piero Ausilio.

Di seguito, l’elenco degli allievi ammessi a seguire il corso:

Adrian Alexandru, Mario Apicella, Gionata Arcangeli, David Barani, Federico Bargagna, Mattia Bergamaschi, Giulio Bernardini, Simone Bertagno, Birkir Bjarnason, Enrico Bonzanini, Leonardo Cavallieri, Nicola Cecconi, Riccardo Chiodi, Alessio Cirulli, Edoardo Coscia, Enrico Dalè, Raffaele Di Cristo, Francesco Di Giovambattista, Roberto Fantini, Adelmo Blue Fornaciari, Zoltan Forras, Lorenzo Giovannone, Raimondo Grassadonia, Alessandro Guarino, Marian Ionita, Alessandro Leuzzi, Dante Lucarelli, Saby Mainolfi, Paolo Musso, Ottorino Pagano, Fabio Piluso, Mauro Pollini, Anna Recalcati, Edward Reggiani, Gianluca Rosina, Vincenzo Rossi Pisano, Enrico Saladino, Luca Scaramuzzino, Luca Torresin e Giovanni Zantedeschi.