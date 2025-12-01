Inter, Bonny resta in dubbio anche per la Coppa Italia: il francese oggi non si è allenato

A due giorni dagli ottavi di finale di Coppa Italia che vedranno l'Inter affrontare mercoledì sera, a partire dalle ore 21:00, il Venezia a San Siro, non arrivano notizie piuttosto confortanti riguardo allo stato di salute del centravanti Ange Yoan Bonny.

Il calciatore francese, infatti, è rimasto fuori dall'ultima sfida di campionato giocata all'Arena Garibaldi contro il Pisa e vinta per 0-2 grazie alla doppietta di capitan Lautaro Martinez a causa di una sindrome influenzale patita alla vigilia del match e dalla quale non si è ancora ripreso.

Come infatti riportato da FC Inter News, Ange Yoan Bonny, pur stando meglio rispetto a ieri, non ha ancora ripreso ad allenarsi e dunque la sua presenza in Coppa Italia resta in dubbio. La rifinitura di domani darà ulteriori risposte sulla presenza o meno del giocatore, che dovrebbe comunque riuscire a recuperare per il match di sabato pomeriggio contro il Como.