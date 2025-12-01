TMW Sambenedettese, ci siamo per il nuovo tecnico: accordo con l'ex Rimini D'Alesio

La Sambenedettese alla fine ha deciso di puntare su Filippo D'Alesio, tecnico fresco di svincolo dopo l'esclusione dal campionato del Rimini, per sostituire Ottavio Palladini in panchina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com le parti avrebbero trovato l'accordo sulla base di un contratto di un anno e mezzo con scadenza dunque fissata al 2027.

Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca con D'Alesio che ha dunque superato la concorrenza di Mirko Cudini e Francesco Modesto che erano stati anch'essi valutati nelle scorse ore. Per D’Alesio, classe ‘92, si tratta della seconda esperienza da allenatore di un club professionistico dopo appunto aver guidato il Rimini dopo l’addio dell’esperto Pietro Braglia dopo appena due giornate di campionato. Prima di allora era stato tecnico nelle giovanili del club romagnolo e in quelle del Palermo.