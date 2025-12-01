Obiettivo terzo posto per i felsinei. Il Corriere di Bologna in apertura: "Attacco al potere"

"Attacco al potere". Titola così in prima pagina il Corriere di Bologna, che si concentra sullo sport e sul posticipo della tredicesima giornata di Serie A. I rossoblu infatti questa sera chiuderanno il turno ospitando la Cremonese al Dall'Ara, in una gara che potrebbe anche valere l'aggancio al terzo posto. Il Bologna infatti attualmente è a quota 24 e in caso di successo raggiungerebbe Inter e Roma con 27 punti. Un passo fondamentale per la formazione di Vincenzo Italiano, che così potrebbe davvero mantenere un ritmo da Champions League.

Il Bologna del resto è reduce da tre vittorie di fila, due delle quali ottenute senza subire alcun gol. Di fronte al proprio pubblico, inoltre, gli emiliani hanno conquistato la bellezza di 13 punti visto che hanno raccolto quattro successi e un solo pareggio contro il Torino. Numeri da grande squadra e che il Bologna vorrà certamente mantenere per proseguire nel solco della continuità.

D'altra parte ci sarà una Cremonese in crisi di risultati, come testimoniato dalle tre sconfitte di fila incassate contro Juventus, Pisa e Roma. I grigiorossi hanno comunque mantenuto un margine di quattro lunghezze rispetto alla zona retrocessione ma, chiaramente, punteranno a un risultato positivo per poter allungare anche solo di poco questa distanza dal terzultimo posto.