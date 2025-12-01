Garritano sbaglia due rigori e il Cosenza perde a Foggia: "Chiedo scusa a tutti"

Sconfitta al 100' di gioco contro il Foggia per il Cosenza di Antonio Buscè. Nel corso del match per i Lupi anche due rigori sbagliati nel secondo tempo da Luca Garritano.

Il dieci rossoblù si è presentato in sala stampa mettendoci la faccia dopo il ko in terra pugliese:

"Mi viene da chiedere scusa alla squadra e a tutti i tifosi . si legge su LaC News24 -, perché lo so che siamo sportivi di squadra, ma ci metto la faccia perché me la sento addosso. Potevamo aiutare la squadra trasformando il secondo, ancora più decisivo. Non ci sono riuscito a calciare anche questo, purtroppo. Mi viene da chiedere scusa alla squadra perché si meritava di più. Questi 200 ragazzi che sono venuti a sostenerci e tutti quelli rimasti a casa... mi viene solo da fare la mia colpa e prendere le mie responsabilità. Non ho altro da dire".