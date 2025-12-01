Bartesaghi e l'avventura al Milan Futuro: "Base importante per la mia crescita"

Davide Bartesaghi, giovane difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Questo il suo pensiero sull'esperienza nella seconda squadra rossonera, lo scorso anno iscritta al campionato di Serie C:

“La stagione nel Milan Futuro, un progetto basato sulla crescita dei giovani, mi è servito molto. Partire da una base per poi crescere aiuta: è quello che ho fatto io, anche se sono solo all’inizio e ho molto da fare”.

La prima stagione del Milan Futuro non è andata benissimo, a livello personale però quanto è stata importante?

“Credo che sia stato un passaggio fondamentale, confrontarsi con i grandi ti aiuta a stimolarti. La crescita migliore si ha quando si trovano difficoltà: con la strada spianata non capisci certe dinamiche. Anche se è stata una stagione deludente, sono cresciuto molto”.