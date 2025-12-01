La Juventus senza Vlahovic non andrebbe in Conference. I dati della serie storica

C'è una Juventus con Dusan Vlahovic e una senza. Nei quasi quattro anni in cui Vlahovic ha giocato in bianconero, ha saltato 25 partite per infortunio. I bianconeri hanno avuto una media nemmeno da Europa, perché galleggiano appena sopra il punto e mezzo. Come se la Juve quest'anno finisse, con 25 gare rimanenti, a quota 62. Forse abbastanza per la Conference, ma di certo non è sicuro.

In Champions, con o senza Vlahovic, la situazione cambia poco. 18 punti in 19 partite con il serbo, uno solo in due quando è rimasto ai box per infortuni. Il vero dato differente è quello in Serie A: 1,90 a partita nelle 117 gare, con 62 vittorie, 36 pareggi e 19 sconfitte. Senza è un peggioramento secco, con 35 punti in 21, per una media di 1,66 totale. Coppa Italia e Supercoppa sono più marginali.

Champions League

Con Vlahovic: 4 vittorie, 6 pareggi, 9 sconfitte

Senza Vlahovic: 1 pareggio, 1 sconfitta

Serie A

Con Vlahovic: 62 vittorie, 36 pareggi, 19 sconfitte

Senza Vlahovic: 9 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte

Supercoppa italiana

Con Vlahovic: 1 sconfitta

Coppa Italia

Con Vlahovic: 9 vittorie, 1 pareggio 3 sconfitte

Senza Vlahovic: 1 vittoria, 1 sconfitta

Totale

Con Vlahovic: 75 vittorie, 43 pareggi, 32 sconfitte - 268 punti in 150 partite: 1,79 a gara

Senza Vlahovic: 10 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte - 39 punti in 25 partite: 1,56 a gara