Trento al secondo ko consecutivo. Tabbiani: "Ho piena fiducia nella mia squadra"

Luca Tabbiani, tecnico del Trento, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko per 2-0 incassato sul campo dell'Alcione Milano:

"Fino al gol subito stavamo disputando una buona partita - si legge su TrivenetoGoal - : avevamo il pieno controllo del gioco e avevamo creato diverse occasioni per passare in vantaggio, senza rischiare praticamente nulla. È chiaro che andare in svantaggio ha cambiato l’inerzia della gara. Dopo l’1-0 sinceramente non mi è piaciuta la nostra reazione: ci siamo un po’ disuniti e abbiamo accusato troppo il colpo, quando invece mancava ancora tanto tempo per rimettere in piedi la partita. Però, come ho detto ai ragazzi, questi sono momenti che vanno affrontati con equilibrio: veniamo da due sconfitte che fanno male. In questo momento, contro le squadre che ci precedono, stiamo raccogliendo pochi punti: se vogliamo arrivare al loro livello dobbiamo crescere ancora, essere più determinati negli ultimi metri e dare continuità alla nostra identità di gioco.

Nonostante il risultato, ho piena fiducia nella squadra: i ragazzi interpretano la partita come chiedo io, aggrediscono, creano, lavorano con grande disponibilità. Dobbiamo solo imparare ad assorbire meglio gli episodi negativi e a reagire con maggiore forza. Abbiamo la fortuna di tornare subito in campo venerdì e dobbiamo prepararci al meglio, perché sarà un appuntamento molto importante".