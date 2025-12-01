TMW Verona, Paolo Zanetti ha condotto l'allenamento pomeridiano. La situazione

Sono giorni caldi in casa dell'Hellas Verona. A due giorni dalla sconfitta subita dai gialloblu contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, la squadra scaligera è tornata ad allenarsi questo pomeriggio a Peschiera del Garda ed a guidare l'allenamento c'era come di consueto Paolo Zanetti.

Nonostante un inizio di stagione difficoltoso a livello di risultati dunque per il momento il club veneto va avanti con il tecnico che ha centrato l'ultima salvezza. Zero vittorie fino a qui, con sei pareggi e sette sconfitte nelle prime tredici gare: la situazione rimane delicata.

Di fronte ci sono due scontri spinosi come quello di sabato al Bentegodi contro l'Atalanta e quello successivo al Franchi, contro la Fiorentina. A dispetto delle riflessioni però la dirigenza non ha optato per un cambio alla guida tecnica, allo stato attuale delle cose. Lo stesso Zanetti d'altronde ha ribadito la sua intenzione a mollare, a meno che non gli venga comunicato qualcosa di differente nei prossimi giorni.

Dopo la gara contro il Genoa, l'allenatore ha dichiarato: "Se ci sarò io in panchina contro l'Atalanta? Non lo so. Se mi verrà chiesto di farlo lo farò. Un allenatore, nel momento che dà tutto, deve stare dentro la barca, nella difficoltà e nella tempesta. Questo è il momento più difficile da quando sono a Verona per quanto riguarda i risultati. Detto questo, sono stato in bilico tre-quattro volte da quando sono qui e ne sono venuto fuori. Domenica abbiamo perso contro il Parma dove sono successe cose che non posso controllare. Devo fare del mio massimo e io sono un dipendente del club. Se riterrà che io sia ancora la persona per cercare di tirare fuori il massimo, io ci sarò. Se non sarà così sarò il primo tifoso dell'Hellas e tiferò dal divano".