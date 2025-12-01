Foggia-Cosenza, solo 489 spettatori: Buscè amareggiato: "Stadio vuoto fa male al calcio"

Lo 'Zaccheria' deserto fa male più del risultato. Appena 489 spettatori hanno assistito ieri a Foggia-Cosenza, un dato che fotografa la drammatica crisi di una piazza storica del calcio italiano. A commentare con amarezza la situazione è stato il tecnico ospite Antonio Buscè, colpito dall'atmosfera surreale dell'impianto pugliese.

"Io non ero mai venuto qui a Foggia ma so che è una piazza che ha storia vera alle spalle e sta attraversando una situazione non facile - ha dichiarato l'allenatore dei calabresi nel dopo-partita (fonte TuttoC.com) -. Vedere uno stadio vuoto fa male al calcio, sembrava di essere tornati indietro al periodo del Covid".

SERIE C, 16ª GIORNATA - GIRONE C

Picerno-Catania 0-1

2' Forte

Casertana-Cavese 3-1

31' Orlando (CAV), 57' Llano Massa (CAS), 71' Pezzella (CAS), 85' Vano (CAS)

Crotone-Giugliano 1-0

48' Gomez

Team Altamura-Sorrento 1-2

16' rig. D'Ursi (S), 43' rig. D'Ursi (S), 80' Agostinelli (T)

Atalanta U23-Siracusa 3-1

13’ Molina (S), 45’+3’ Levak (A), 66’ Navarro (A), 75’ Misitano (A)

Trapani-Monopoli 1-1

12’ Fischnaller (T), 62’ rig. Fall (M)

Foggia-Cosenza 2-1

8' D'Amico (F), 76' Ricciardi (C), 90'+10 Winkelmann (F)

Potenza-Casarano 3-1

2' Ghisolfi, 19' Selleri, 51' Selleri, 99' Chiricò

Latina-Audace Cerignola 0-2

41' Gambale, 98' Emmausso

Lunedì 1° dicembre

Ore 20:30 - Benevento-Salernitana

Classifica – Catania 34 (16), Salernitana 31 (15), Cosenza 29 (16), Benevento 29 (15), Casertana 25 (15), Casarano 24 (16), Monopoli 23 (16), Crotone 24 (16), Potenza 23 (16), Trapani 22 (16), Audace Cerignola 22 (16), Atalanta U23 21 (15), Cavese 17 (16), Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (16), Sorrento 16 (16), Foggia 14 (16), Siracusa 13 (16), Picerno 13 (16)

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti