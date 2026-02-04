Tra mercato e Champions, Il Messaggero: "Gasperini e Roma, tempo di storie tese"

"Gasperini e Roma, tempo di storie tese", la prima pagina di stamane de Il Messaggero, a portare alla luce gli sfoghi pubblici dell'allenatore giallorosso dopo la sconfitta di misura incassata con l'Udinese. Con evidenti riferimenti all'operato della dirigenza. "Questa sarà la squadra fino in fondo e ci lavoreremo, non pensavo a dicembre ci sarebbero state tutte queste difficoltà nel trovare giocatori. Malen è stato un bel colpo, ci darà una mano come Zaragoza", una delle dichiarazioni dal sapore di frecciatina del tecnico di Grugliasco per l'operato degli uomini di mercato, nonostante investimenti complessivi di 70 milioni di euro. E nel solo mese di gennaio.

In conferenza stampa, in seguito del ko subito, Gasp è poi sbottato su un altro argomento: "Però mettetevi d'accordo, uno mi chiede di parlare della Champions League, un altro dell'U23. Parliamo di ragazzi come Robinio Vaz e Venturino. Bisogna mettersi d'accordo oppure saremo sempre scontenti", le parole risuonate ad effetto eco.

"L'Udinese ha undici punti in meno della Roma, dove si sono visti? E' una squadra forte, la Serie A è un campionato difficile. Poi magari a fine anno non si arriverà in Champions League e si cambierà allenatore e fine del discorso. Lavoro con quello che mi viene dato", la conclusione di Gasperini.